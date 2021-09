Waschmaschine verursachte Brand in St. Pölten: Zwei verletzte Personen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am Sonntag schrillte kurz nach Mittag in St. Georgen die Sirene. In einem Keller in der Herzogstraße war es zu einem Brand gekommen. Aus unbekannter Ursache begann eine Waschmaschine im Kellerbereich zu brennen. Die Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen mit den Feuerwehren St. Pölten-Ochsenburg und Wilhelmsburg-Stadt rückten zum Einsatzort aus.