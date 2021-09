"Bin explodiert": Mann schlug Frau mit Maurerfäustel den Schädel ein

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Emotionslos, ohne einer Spur der Reue, schildert Karl B. jene Tat, die die Zuhörer im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts St. Pölten fassungslos macht. Sieben Mal soll der 66-Jährige mit einem Maurerfäustel auf seine schlafende Lebensgefährtin eingeschlagen haben, dann ging er in die Küche, holte ein Messer (17 Zentimeter lange Klinge) und schnitt der Frau zwei Mal den Hals durch. Anschließend legte sich B., 66 Jahre alt, schlafen.

Zu dem Mord kam es in der Nacht auf den 22. April in Neulengbach im Bezirk St. Pölten. Seit 21 Jahren ein Paar, soll es zwischen B. und Maria S., 64, immer wieder zu Streitereien gekommen sein. Der Grund: Der gebürtige Wiener litt an Schlafstörungen, "aber sie hat das nicht gekümmert, sie hat mich immer wieder aufgeweckt", erzählt der Angeklagte Richter Helmut Weichhart.