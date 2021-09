Ein Fest für die Kremsergasse in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Jeder St. Pöltner kennt sie, jeder ist schon einmal durch sie geschlendert oder gelaufen, für die Innenstadt ist sie ein Besuchermagnet: die Rede ist von der Kremsergasse, die vom Bahnhofplatz bis zum Riemerplatz führt.

Shoppingmeile

Allerdings war die Shoppingmeile in der Vergangenheit immer auch wieder eine große Baustelle. Denn bereits 2017 wurde mit den Leitungserneuerungen in der Kremsergasse zwischen der Brunngasse und der Marktgasse begonnen. Damit war das Projekt allerdings noch lange nicht abgeschlossen. Was folgte waren Arbeiten in der Domgasse, Herrengasse, Riemerplatz, Rathausgasse, südlichen Kremsergasse, die nun in der westlichen Wiener Straße fortgeführt werden. Allein im heurigen Einbauabschnitt wurden laut Bürgermeister Matthias Stadler rund 3.400 Laufmeter Leitungen verlegt, das entspricht ungefähr der Länge von 34 Fußballfeldern, die der Länge nach aneinandergereiht sind.

Während von den neuen Leitungen die Menschen wenig bemerken, ist es beim Untergrund schon eine andere Sache. Denn bislang wurden in der Gasse bereits mehr als 6.800 Pflastersteine verlegt.