Jetzt schaltet sich die FPÖ im Kampf um die Traisental-Schnellstraße ein

Die Freiheitlichen haben sich am Freitag in einer Pressekonferenz erneut für den Bau der Traisental Schnellstraße (S34) ausgesprochen. FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker hat dazu eine parlamentarische Petition unter dem Titel „JA zur Traisental Schnellstraße S34 und B334“ eingebracht. Die FPÖ Niederösterreich kündigte einen Resolutionsantrag im Landtag zum sofortigen Bau der S34 an.

"Ministerin auf den Boden der Realität zurückholen"

Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler wurde als „Totengräberin der österreichischen Verkehrspolitik“ bezeichnet. Die Grüne werde aufgefordert, „sofort alle Verhinderungs- und Verzögerungsmaßnahmen zu unterlassen und den planmäßigen Bau der S34 zu garantieren“, teilten Hafenecker und FPÖ NÖ-Verkehrssprecher Dieter Dorner mit. „Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden demokratischen Mittel ausschöpfen, um die Ministerin auf den Boden der Realität zu holen“, sagte Dorner.

Die S34 ist eines der Neubauprojekte, die vom Umwelt- und Verkehrsministerium auf den Klimaschutz und Ressourcenverbrauch evaluiert werden. Gegen den Bau der Schnellstraße regt sich massiver Widerstand