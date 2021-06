"Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten": Turbulente S34-Debatte in St. Pölten

Ganz anders die Grünen. Parteichefin Christina Engel-Unterberger wollte mit ihrer Rede aufrütteln, sprach davon, dass es "einen breiten Widerstand" gegen das Projekt gebe. Und immer wieder wurde die Problematik der Versiegelung thematisiert. "Der Autobahnknoten, der bei St. Pölten gebaut wird, benötigt eine Fläche, die so groß ist wie die St. Pöltner Innenstadt", sagte Engel-Unterberger. Von den Zuhörern bekam sie dafür viel Applaus. In die selbe Kerbe schlug Paul Purgina von den Grünen. "In Österreich werden jeden Tag 13 Hektar Wiesen und Flächen verbaut", so Purgina. Dass die Traisental-Schnellstraße St. Pölten vom Verkehr entlasten werde, glaube er nicht, denn: "Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten", so der Gemeinderat.

Keine Zustimmung für das Projekt gab es auch von den Neos. Niko Formanek blickte in seinen Ausführungen in die Zukunft und sagte: "Kein Geld der Welt wird dafür sorgen können, dass diese Betonpisten wieder verschwinden werden."