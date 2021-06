Außerdem wird in allen Kindergärten der Stadt St. Pölten die Versorgung mit einem Mittagessen angeboten. Der Essenspreis beträgt 2,90 Euro pro Portion. Die Vorschreibung erfolgt monatlich im Nachhinein.

Betreuung in den städtischen Pflichtschulen

Sowohl an einigen Volksschulen - Corona-bedingt an mehr Standorten als sonst - als auch an einigen Mittelschulen und der Sonderschule St. Pölten – Nord/Mitte wird es von 5. Juli bis 3. September täglich von 7 bis 16 Uhr eine Ferienbetreuung geben. Aufgrund des Verdünnungsprinzips und der Kleingruppen in den Schulen werden auch in den Sommerferien fast alle Schulstandorte geöffnet sein.

Es wird an den einzelnen Standorten gerade ein Ferienprogramm mit verschiedenste Aktivitäten ausgearbeitet. Die Kinder haben die Möglichkeit ein Mittagessen zum gleichen Tarif wie während des Schuljahres zu konsumieren (2,90 Euro). Die Elternbeiträge für die Sommerferienbetreuung für die Pflichtschülerinnen und Schüler der Stadt St. Pölten wurden pro Schüler mit 28 Euro inkl. Ust/Woche festgelegt.

Anmeldungen sind bis zum Ferienbeginn am 05. Juli direkt im jeweiligen Kindergarten, in der jeweiligen Schule oder bei der städtischen Schulverwaltung unter 02742/333-2661 möglich.

Zudem gibt es auch private Betreiberorganisationen:

Trägerverein „International School St. Pölten“ , Linzer Straße 37, 3100 St. Pölten, Tel.: 0676/5769210.

Zeitraum: erste Ferienwoche und letzte Ferienwoche

Uhrzeit: von 8.30 bis 13.30 Uhr

Mittagessen: ja

Kosten: Betreuung und Mittagessen 95 Euro pro Woche



Tagesbetreuungseinrichtung Biku Villa , Jahnstraße 20, 3100 St. Pölten, Tel.: 0699/81977391.

Zeitraum: alle 9 Ferienwochen

Uhrzeit: 7.30 bis 17 (nach Bedarf auch ab 6.45 Uhr)

Mittagessen: 25 Euro pro Woche

Kosten: 125 Euro pro Woche bis 13.00 Uhr, 190 Euro pro Woche bis 17.00 Uhr



Volkshilfe NÖ. Kinderhaus , Mühlweg 60a, 3100 St. Pölten, Tel.: 0676/870029737

Zeitraum: 6. Juli bis 28. August

Uhrzeit: von 6.30 bis 17 Uhr

Mittagessen: 2,60 Euro pro Essen + 60 Cent pro Jause

Kosten: 427,50 Euro das ganze Monat 25 Euro pro Tag



Verein für Kinder, Jugendliche und Familie „Nest“ , Fröstlgasse 1a, 3100 St. Pölten, Tel.: 02742/74575

Zeitraum: alle 9 Ferienwochen

Uhrzeit: 8 bis 16 Uhr

Mittagessen: 2,60 Euro pro Essen

Kosten: bei Anfrage

Kulturreiches Ferienprogramm

In Kooperation mit der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ besteht auch die Möglichkeit, die Museen der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH (NÖKU) mit den Ferienbetreuungsgruppen bei freiem Eintritt zu besuchen und vor Ort mit fachkundigen Kulturvermittlern und Kulturvermittlerinnen in verschiedene Welten und Themen einzutauchen. Mehr Informationen dazu gibt es hier.