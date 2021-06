Jugendclub-Festival: Landestheater NÖ präsentiert "Smells like"

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Trotz des langen Lockdowns ist die Kultur auch in der Pandemie nicht eingeschlafen. Ganz im Gegenteil: In den österreichischen Theaterhäusern wurde mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen geschrieben, geprobt, getanzt und Theater gespielt.

Woran genau in dieser Zeit gearbeitet wurde, wollen nun acht Gruppen mit fast 80 Spielerinnen und Spielern aus Niederösterreich, der Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien beim Online-Jugendclub-Festival am 25. und 26. Juni präsentieren.

St. Pölten mit der Nase voran

Neben den digitalen Arbeiten "Dare to be different" des Tiroler Landestheaters, "Von der These zum Theater. Ein Experiment" des Wiener Burgtheaters, "Elemente" der Oper Graz, "Next Level" des Theaters Next Liberty Graz und "Das Leben ist ein Obstsalat" des Vorarlberger Landestheaters wird auch "Smells Like ... bist du voll bei Sinnen?" des Landestheaters Niederösterreich unter der Leitung von Julia Perschon gezeigt.

Wer bei diesem Titel gleich an den Song von Nirvana, "Smells like Teen-Spirit" denkt, liegt damit nicht einmal so daneben. Auch wenn es nicht um die Musik der US-amerikanischen Rockband geht, steckt in diesem Projekt sehr viel "Teen-Spirit". Jugendliche des Theaterclubs 14+ am Landestheater Niederösterreich nahmen sich nämlich in den letzten Monaten wörtlich an der Nase und gingen bewusst riechend durchs Leben.