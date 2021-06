Ein Wochenende mit zwei Festivals am Ratzersdorfer See

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das Bluesfestival am Ratzersdorfer See fixer Bestandteil des städtischen Veranstaltungskalenders. Nachdem nicht einmal das Coronavirus im Vorjahr dem Konzertabend am Wasser einen Strich durch die Rechnung machen konnte, soll es auch heuer am 24. Juli über die Bühne gehen.

Das Line-Up trägt, wie gewohnt dank Charlie Furthner, die Handschrift eines Aushängeschilds der österreichischen Bluesszene. Mit dabei sind heuer Boogie-Woogie-Nachwuchsstar Daniel Ecklbauer, die multinationalen „No Stress Brothers“, Big Daddy Wilson aus den USA mit den „Goosebump Brothers“ sowie bereits zum 18. Mal die „Mojo Blues Band“.

Bühne gehört Nachwuchstalenten

Für Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) grenze es aber fast an ein Sakrileg, die vorhandene Licht- und Tontechnik nur für einen Abend zu nutzen. So wird die Bühne am Seeufer am Freitag, den 23. Juli, erstmals den Nachwuchstalenten der St. Pöltner Musikszene, die seit November 2020 unter der Dachmarke "musik.stp" vereint sind, gehören.