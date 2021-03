Vinyl, so bunt wie die St. Pöltner Musikszene

Die Auswahl folgte speziellen Kriterien: „Einerseits mussten die Interpreten in den letzten beiden Jahren etwas veröffentlicht haben“, so Rotheneder. „Andererseits mussten die Künstler auch musikalisch in St. Pölten aktiv gewesen sein.“

Neuauflage in zwei Jahren

So entstand unter dem Titel „musik.stp – Ausgabe Eins“ ein bunter Mix aus Pop, Hip-Hop, wie auch Jazz und (Punk-)Rock vereint. „Lediglich die Metal-Szene fehlt auf dieser Ausgabe. Die Genres werden aber bei der nächsten Auflage in zwei Jahren wieder neu gemischt“, so Rotheneder.