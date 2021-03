Verwirrter Uhu von Mariazellerstraße in St. Pölten gerettet

Nach einer Untersuchung fanden die Experten der Tierrettung rasch den Grund für den schlechten Zustand des Vogels. "Der Uhu hatte einen langen Igel-Stachel tief im Gaumen stecken und konnte deswegen schon seit einiger Zeit keine Nahrung zu sich nehmen", teilte der Tierschutzverein auf ihrer Facebookseite mit.

Erholung in Greifvogelstation

Das in der Umgebung seltene Exemplar wurde von dem Stachel befreit und verpflegt. Bis zu seiner erneuten Auswilderung darf sich der Uhu nun in der Greifvogelstation in St. Georgen erholen.

Der Tiernotruf ist unter 0800 000 134 erreichbar.