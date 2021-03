Bergrettung verlegt Landeszentrale von Wien nach St. Pölten

Einen weitreichenden Beschluss hat die Bergrettung Niederösterreich/Wien in ihrem 125. Gründungsjahr gefasst. Die Ehrenamtlichen werden mit ihrer Landeszentrale von Wien nach St. Pölten übersiedeln. Die Bergretter kaufen die ÖAMTC-Station nahe dem Autobahnknoten St. Pölten-Süd um 1,3 Millionen Euro und werden dort in der ersten Hälfte des kommenden Jahres einziehen.

„Die Bergrettung kehrt heim nach Niederösterreich“, freute sich Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner (ÖVP) gemeinsam mit Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und dem Landesleiter der Bergrettung Matthias Cernusca bei der Bekanntgabe der Übersiedlung.

Mehr Einsätze

„Die Einsätze der Bergrettung zeichnen besonderes Durchhaltevermögen, hohe Professionalität und vor allem Kameradschaft aus“, verwies die Landeshauptfrau an den zu Wochenbeginn am Ötscher geleisteten zweitägigen Rettungseinsatz. 120 Freiwillige retteten dabei, wie berichtet, vier Alpinisten aus einem Lawinenhang. Auch 125 Jahre nach ihrer Gründung habe die Bergrettung nichts an Faszination verloren und genieße einen hohen Stellenwert, so Mikl-Leitner. Sie berichtete weiters: „Von den 1.370 ehrenamtlichen Retterinnen und Rettern wurden im vergangenen Jahr 763 Einsätze geleistet, um 21 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.“