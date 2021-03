NÖ: Am Ötscher läuft große Rettungsaktion

Große Schneemengen und extreme Lawinengefahr beeinträchtigen die aktuell laufende Rettung von vier Tourenskigehern, die am Ötscher in Bergnot geraten sind. Schon am Sonntag versuchten 60 Bergretter von Lackenhof aus die Männer zu retten, mussten aber dann den Einsatz wegen der Dunkelheit abbrechen.

Verirrt

Das Quartett dürfte sich Sonntagnachmittag am Berg verirrt haben und musste dann einen Notruf absetzen. Mit den Betroffen kann über Handy kommuniziert werden.

„Wir haben die Sicherheit der Einsatzkräfte im Blickpunkt und riskieren nichts“, sagt Michael Hochgerner von der Alpinpolizei. Gemeinsam mit der Bergrettung sind derzeit 45 Freiwillige im Rettungseinsatz. Ein Ausfliegen der Männer, die die Nacht im Notbiwak am Berg verbracht haben, sei aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse derzeit nicht möglich, sagt Hochgerner. Ein Hubschrauber der Flugpolizei stehe aber zur Unterstützung im Einsatz, berichtet er.