Heute großer Corona-Gipfel: Maßnahmen lockern oder gar verschärfen?

Das kam in Wien gar nicht gut an. "Mit entsprechenden Präventionskonzepten spricht nichts dagegen, die Schanigärten ab Anfang April zu öffnen", sagte Hacker am Sonntag zum KURIER. "Ist wirklich jemand der Meinung, man kann die Menschen auf Dauer in ihren vier Wänden sitzen lassen? Ich bin gespannt, wie dazu die Meinung des Kanzlers aussieht." - mehr dazu lesen Sie hier.