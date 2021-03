Wieder mehr Bienen unterwegs: Was man im Frühling für die Tiere tun kann

Das Besondere an der Arbeit mit Bienen ist für Pucher, dass „40.000 Bienchen in einem Volk leben und alle wissen, was sie zu tun haben, ohne dass es ihnen jemand gesagt hat. Ein Mensch muss dagegen erst versuchen, dieses Konstrukt, das von 40.000 Bienen problemlos verstanden wird, zu verstehen“.

Pucher betreut jährlich ungefähr zwanzig bis dreißig Bienenvölker und ist damit eine ganz besonders fleißige „Bienenmutter“. Im Durchschnitt sind es ungefähr zehn Bienenvölker pro Imker, erklärt Helmut Marchhart, St. Pöltner Bezirksobmann des NÖ Imkerverband.

Pucher setzt sich seit ihrer Imker-Ausbildung intensiv mit dem Thema Bienensterben auseinander. Schließlich machen dessen Ursachen auch vor Niederösterreich nicht halt. Vor allem Pestizide, Klimaveränderung und Krankheiten, wie die Varroamilbe, treiben das Bienensterben voran. Aber auch Probleme bei der Überwinterung machen den Imkern zu schaffen, so Präsident Niklas. Die Bestrebungen des Landes Niederösterreich in Form von Schulungen gehen laut ihm aber bereits in die richtige Richtung.