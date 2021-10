Kein Grund zum Feiern: St. Pöltner Jugendzentrum nach 30 Jahren geschlossen

Laut den ehemaligen Leiterinnen wolle man seitens der Diözese, dass „kirchliche Jugendarbeit durch die Kirche erlebbar und sichtbar wird: Ein Jugendzentrum, in dem tagtäglich Jugendlichen christliche Haltungen vorgelebt werden, in dem sie spüren können, dass jemand für sie da ist, und dass die katholische Kirche niemanden auf der Strecke lässt, scheint diesen Ansprüchen nicht zu genügen“, so die Leiterinnen.