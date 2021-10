Absage: Kellergassenfest in St. Pölten fällt auch heuer aus

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Eigentlich hätte am 13. November in den St. Pöltner Rendlkellern wieder beim Kellergassenfest gefeiert werden. Nun ging das Organisationsteam bereits ein knappes Monat vor der Veranstaltung auf Nummer sicher und sagte das Fest ab.

Trostpflaster im nächsten Jahr

„Nach reiflicher Überlegung des Organisationsteams und nach Rücksprache mit der Kellergassenbesitzerin wird das Kellergassenfest heuer nicht stattfinden", so das Statement der Leiterin des Tourismusbüros Eva Prischl, die das Fest organisiert. Grund für die Absage sei abermals die momentane Pandemie-Lage: "Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und wir wollen dem Virus keine Chance zur Verbreitung geben", so Prischl.

Die Vorfreude auf 2022 sei laut den Veranstaltern dennoch groß. Im kommenden Jahr solle das Kellergassenfest demnach "als kleines Trostpflaster" gleich an zwei Terminen stattfinden: Am 25. Juni und am 12. November 2022.