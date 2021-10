St. Pölten: Steine nennen Holocaust-Opfer beim Namen

Auch dem Namen von Sabina Allina, von der nicht viel mehr als ihre Todesfallsanzeige bekannt ist, hätte man leider kein Gesicht geben können. Durch Hans Bruckner, der ihren Stein in der Kremser Gasse 5 spendete, wird sie aber dennoch auch in Zukunft nicht vergessen werden. „Auch wenn wenig über sie bekannt ist, so steht sie als Person für so viele. Sie ist mir mit ihrem Schicksal ans Herz gewachsen“, so Bruckner.

Steine an allen Adressen

Die direkte Steinsetzung wird seit jeher durch die Baudirektion der Stadt St. Pölten durchgeführt. Für Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) würden die neuen Gedenksteine „ins Gedächtnis rufen, was damals mit der jüdischen Bevölkerung St. Pöltens geschehen ist“. Insgesamt 39 Steine für 79 Personen erinnern nun an die Vernichtung der jüdischen Gemeinde in St. Pölten. Ziel sei es, an allen 60 Adressen in der Stadt Steine zu setzen, so Stadler.