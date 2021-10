„Es reicht“: St. Pöltner fühlen sich von Jugendlichen terrorisiert

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

„Es reicht, wir haben die Nase gestrichen voll“, empört sich eine Anrainerin, die im Bereich des Sparkassenplatzes in der Landeshauptstadt St. Pölten wohnt. Der Grund für ihren Zorn sind 15 bis 20 Jugendliche, die seit Monaten für Ärger in dem Grätzl sorgen. „Sie sind laut, vermüllen alles, klettern auf den Hausdächern herum. Einer erklomm sogar die Zentrale der Sparkasse. Wir haben überhaupt keine Ruhe mehr“, berichtet sie.

Pflanzen angezündet

Sie ist nicht die einzige, die an dem Verhalten der Burschen und Mädchen mittlerweile verzweifelt. Rechtsanwalt Hans-Jörg Haftner wohnt ebenfalls in der Gasse, im Gespräch mit dem KURIER lässt er seinem Ärger freien Lauf. „Es ist wirklich ein Wahnsinn. Sie fahren mit Mopeds auf und ab, einmal haben sie sogar meine Pflanzen angezündet. Ihren Müll werfen sie einfach in die Wiese.“