Spacige Keramik brachte St. Pöltner Studentin nach London

Ihre Reihe „Space on Earth“ zeigt experimentelle Objekte der Keramikkunst, wofür die ehemalige Studentin der NDU Porzellan mit Metallen verband. Bei der Auswahl dieser antiken Materialien hätte Rausch vor allem, die „Kontraste und ihre übersehenen Ähnlichkeiten“ inspiriert. „Die abstrakten Stücke sind in geometrischen und farblichen Aspekten ungleichmäßig und zeigen, wie die Materialien auf ihre Natur reagieren“, fasst die Universität in einer Aussendung die Objekte zusammen.

Theoretisches und Praktisches Schaffen

Ihre Fertigkeiten in der experimentellen und funktionalen Arbeit mit Keramik eignete sich Rausch in ihrem dreijährigen Studium „Design, Handwerk & materielle Kultur“ an. Dieser Bachelor-Studiengang wird seit 2013 – auch ohne Matura – in St. Pölten angeboten und verbindet „innovatives Produktdesign mit handwerklicher Tradition und akademische Ausbildung mit kreativem Schaffen“, so die Universität .

Die Studierenden lernen neben theoretischem Entwerfen, auch ihre Ideen in der Werkstatt umzusetzen. Fertigkeiten, die auch nach dem Abschluss wichtig sind: „Ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen, um weiterhin designen und kreieren zu können. Keramik wird auch hier eine zentrale Rolle spielen“, sagt die Jungdesignerin zu ihren weiteren Plänen.