St. Pöltner Studierende verpassen Schulklos Design-Update

Dass auch Sanitärbereiche in Schulen modern und interessant gestaltet sein können, zeigt die Ausstellung "NULL NULL - Neue Sanitärräume für Schulen". Der Masterstudiengang Innearchitektur und visuelle Kommunikation der New Design University (NDU) St. Pölten ist mit dem Schweizer Sanitärkeramikhersteller LAUFEN eine Programmpartnerschaft zum Thema eingegangen.

Erstmals in Niederösterreich

Die Studierenden erstellten prototypische Raumkonzepte und die bisherige Vernachlässigung von modernen Sanitärkonzepten an Schulen wurde thematisiert. Der "LAUFEN Space Vienna" zeigt die Ausstellung in voller Ausführung, während man eine Auswahl von nun an bis 22. Oktober direkt an der NDU St. Pölten bestaunen kann. Zuvor machte die Wanderausstellung bei der Vienna Design Week Halt.

Bei der Ausstellungseröffnung am Montag zeigte sich NDU-Rektor Herbert Grüner nicht nur besonders stolz auf die Arbeit seiner Studierenden, sonder auch auf die Tatsache, dass die Ausstellung auch erstmals in Niederösterreich für Interessierte verfügbar ist. "Gemeinsam mit Laufen AG entstand ein spannender Diskurs rund um gestalterische Fragen in Bildungsreinrichtungen mit einem Ergebnis, dass sich sehen lassen kann – eine Vielzahl an innovativen Raumideen für Sanitärräumen in Schulen,“ heißt es von Rektor Grüner.