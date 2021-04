Einblicke in die St. Pöltner Lernschmiede für Design

Wer sich für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie akademische Lehrgänge in den Bereichen Gestaltung, Technik und Wirtschaft interessiert, hat am Freitag, den 16. April, und am Samstag, den 17. April, die Möglichkeit, die private Universität für Design in St. Pölten kennenzulernen. Interessierte erwartet am Freitag von 12 bis 16 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr ein vielfältiges Programm der New Design University. Der digitale Tag der offenen Tür beinhaltet Workshops zum Mitmachen, Tipps rund um den Bewerbungsprozess, Gespräche mit Studierenden sowie Stipendien- und Finanzierungstipps.

"Institutionen spürbar machen"

Parallel dazu lädt auch das gegenüberliegende WIFI New Design Centre mit dem Aufbaulehrgang für Design und dem Foundation Course zum virtuellen Tag der offenen Tür ein.

Via Zoom präsentieren die Schüler des Designkollegs ihre Werkstücke und der Foundation Course zeigt kreative Ergebnisse der Ausbildung. Zudem beantworten Lehrende, Studierende und Absolventen Fragen zu den Ausbildungen, den Aufnahmebedingungen und den Finanzierungsmöglichkeiten am WIFI New Design Centre.

„Wir möchten unsere Institutionen spürbar machen. Gerade in Zeiten der vielen virtuellen Informationsveranstaltungen ist es uns ein Anliegen, das Erlebnis in den Vordergrund zu stellen“, sagt Johannes Zederbauer, Geschäftsführer der New Design University und Leiter des Design-Kollegs am WIFI NÖ.