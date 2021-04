"Für den Dreck so geschämt": Landwirt ließ 13 Kühe verhungern

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der Amtstierarzt, der an diesem Mittwoch am Landesgericht St. Pölten als Zeuge geladen ist, verfügt über eine jahrelange Berufserfahrung. "Ich habe schon viel gesehen", erzählt er, "aber so ein fürchterliches Bild hat sich mir noch nie geboten."

Ein paar Meter entfernt sitzt ein 27-jähriger Niederösterreicher, der bis vor Kurzem noch als Landwirt tätig war. Er ist wegen Tierquälerei angeklagt, wenn er über das vergangene Jahr spricht, dann bricht ihm immer wieder die Stimme. "Es tut mir alles so leid, für meine Familie und die Tiere", sagt er zum Richter.