Dramatischer Einsatz bei St. Pölten: Einjähriger ins Spital geflogen

Rettungseinsatz am Donnerstag in Weinburg bei St. Pölten. Laut ersten Meldungen soll sich ein einjähriges Kind bei einem Unfall in der Küche verbrüht haben. Dabei verletzte sich der Bub an den Händen und im Gesicht.

Der kleine Patient wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Laut "Heute" ist sein Zustand stabil.