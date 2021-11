Aufregung um Landesklinikum Waidhofen: Gerüchte über Schließung von Abteilungen

Auf KURIER-Nachfrage heißt es aus dem Büro Pernkopf, dass an den Gerüchten nichts dran sei. Auch von der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) gibt es ein Dementi: „Es gibt derzeit keine Überlegungen zu einer Schließung der Chirurgie am Standort Waidhofen/Thaya, auch nicht zur Verlagerung der Urologie.“ Eine Sprecherin gab schriftlich sogar an, dass es vielmehr Gespräche über eine Erweiterung des Versorgungsauftrags des Landesklinikum Waidhofen an der Thaya gebe. Aktuell prüfe die LGA diese gemeinsam mit der Geschäftsführung Gesundheit Waldviertel GmbH, der Kollegialen Führung und der Standortleitung Waidhofen/Thaya. „Dabei findet auch der aktuelle Trend zu mehr tagesklinischer und ambulanter Versorgung Berücksichtigung“, heißt es in dem Schreiben. Was das nun genau bedeute, wurde vorerst nicht beantwortet. M. Penz