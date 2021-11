Kerzenschein in Wohnung löste Feuerwehreinsatz aus

Eine flackernde Kerzenflamme in einer vom Bewohner verlassenen Wohnung sorgte in der Nacht auf Donnerstag in Neustift bei Scheibbs für einen Großeinsatz der Feuerwehren. Ein Nachbar hatte in einer Wohnung in dem dreigeschoßigen Mehrparteienhaus den Feuerschein wahrgenommen und letztendlich Alarm geschlagen.