Bosnien warf einen Teil von Österreich gespendeter AstraZeneca-Dosen weg

Impfmuffel

In Bosnien-Herzegowina hinkt man generell in Sachen Impfung hinterher. Laut einer Statistik des Ministeriums für Zivilangelegenheiten haben in Bosnien und Herzegowina 882.641 Menschen bzw. 25,80 Prozent der Gesamtbevölkerung den Erststich bekommen. 759.424 (22,20 %) haben bereits den zweiten Stich erhalten. Den sogenannten Booster holten sich bislang erst 22.572 Menschen ab. Das wären 0,66 Prozent der Gesamtbevölkerung.

In den Statistiken nicht erfasst sind die bosnisch-herzegowinischen Staatsbürger, die sich in anderen Ländern haben impfen lassen. Dazu wurden sie vor allem von Nachbarländern Serbien und Kroatien, die von Anfang an über mehr Impfstoffe verfügten, herzlich eingeladen.