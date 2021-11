Kroatien: Höchste Tageszahl an Corona-Toten seit Pandemie-Beginn

Bereits am Donnerstag vermeldeten die zuständigen kroatischen Behörden verheerende Zahlen: 6.246 Neuinfektionen und 64 neue Corona-Tote.

Am Freitag musste der Krisenstab in der täglichen Pressekonferenz einen neuen traurigen Rekord vermelden. In den vergangenen 24 Stunden sind demnach 75 Menschen an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben. So viele wie nie im Laufe eines Tages in dieser Pandemie. 13.771 Testungen wurden durchgeführt, 5.460 waren positiv.

In den Krankenhäusern wurden in den vergangenen 24 Stunden 257 neue Corona-Patienten aufgenommen. Einen starken Anstieg verzeichnet man auch auf den Intensivstationen: +34.