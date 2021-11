Die Hälfte der Kroaten glaubt, dass Viren in Regierungslaboren entstehen

Den Befragten wurde eine Reihe von Fragen zu Einstellungen über verschiedene Wissenschafts- und Technologiebereiche gestellt. Zudem wollte man die Einstellung der Umfrageteilnehmer zu Verschwörungstheorien herausfinden.



So ergab beispielsweise eine Umfrage, dass 50 Prozent der Befragten in Kroatien glauben, dass Viren in staatlichen Labors produziert werden, um ihre Freiheiten zu kontrollieren. Nur 28% der Befragten in Kroatien glauben, dass dies nicht stimmt, während 22% antworteten, dass sie es nicht wissen. In der gesamten Europäischen Union gibt es nur drei Länder, in denen mehr als die Hälfte der Bürger der Meinung ist, dass dies stimmt - Rumänien (53%), Zypern (52%) und Bulgarien (52%).