Wütende Proteste der Mediziner gegen 3-G-Regel in Kroatien

"Was sind die Motive?"

Es war vorgesehen, dass Beroš vor dem KBC an die Öffentlichkeit zu spricht, doch erlaubten ihm die Demonstranten dies nicht. Der Minister und der ebenfalls anwesende Direktor mussten vor dem wütenden Mob den Rückzug antreten und wichen gefolgt von Rufen "Verrat, Verrat" in das Krankenhausgebäude zurück.

"Kein Beginn ist leicht. Ich gewähre allen das Recht auf eine andere Meinung, aber wenn das Virus eineinhalb Jahre um uns herumschwirrt, ist es nicht gerechtfertigt, seine Existenz zu leugnen. Diese Maßnahmen sind vorübergehend. Das betonen wir immer wieder. Wir haben wirklich an alles gedacht", sagte Beroš in seiner kurzfristig ins Krankenhaus verlegten Pressekonferenz. "Ich verstehe nicht, warum jemand nicht getestet werden will. Was sind die Motive? Ich kann sie im Moment wirklich nicht nachvollziehen".

Die versammelten Demonstranten kündigten vor der Demoauflösung, dass sie am kommenden Tag um sieben Uhr früh wiederkommen würden.