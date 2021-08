Österreich sendet 500.000 Corona-Impfdosen nach Bosnien-Herzegowina

500.000 Impfdosen AstraZeneca werden sich am Montag per Kühl-Lkw von Wien auf die Reise nach Bosnien und Herzegowina machen und sollen am Dienstag in Sarajevo ankommen. "Ich freue mich, dass wir nun Bosnien und Herzegowina auch mit einer direkten Lieferung Impfdosen aus Österreich unter die Arme greifen können", betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) laut Aussendung am Sonntag.

Unter der Koordination Wiens konnten bisher mehr als 650.000 Impfdosen aus der Europäischen Union für die Westbalkanstaaten zur Verfügung gestellt werden. Bosnien-Herzegowina hat davon 214.000 erhalten. "Wir können der Pandemie nur gemeinsam den Garaus machen. Es ist daher nur logisch, dass wir auch unsere Freunde in Bosnien und Herzegowina mit dringend benötigtem Impfstoff unterstützen", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).