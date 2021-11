Leichte Entspannung der Corona-Lage am Westbalkan

Laut einer Analyse der Nachrichtenagentur Anatolia ist die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen auf dem Westbalkan in der zweiten Novemberhälfte um 15 Prozent niedriger als in der ersten Monatshälfte.



Auf dem Westbalkan haben sich nämlich in den vergangenen 14 Tagen (15.-28. November) insgesamt 179.370 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dem gegenüber stehen 210.000 in der ersten Novemberhälfte. Allerdings ist die Zahl der Patienten auf dem Westbalkan immer noch um bis zu 60 Prozent höher als im Vormonat.

Kroatien unrühmlicher Leader

Den größten Anstieg an neuen Fällen hat in den letzten zwei Wochen Kroatien zu verzeichnen. In dem Land an der Adria-Küste wurden insgesamt 64.564 Neuinfektionen registriert. Dahinter folgen Slowenien mit 39.234 und Serbien mit 39.230 Neuinfizierten.



In Bosnien und Herzegowina wurden 9.211 neue Fälle registriert, in Albanien 6.480, Nordmazedonien 5.732 und Montenegro 4.786. Im Kosovo wurden nur 133 neue Fälle registriert. Es darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass in allen Ländern verhältnismäßig sehr wenig getestet wird bzw. nur diejenigen Personen getestet werden, bei denen Symptome, die auf eine Covid-Erkrankung hinweisen, bereits aufgetreten sind.



Neue Statistiken zeigen einen leichten Rückgang der Zahl der Neuerkrankungen, vor allem in Serbien, Bosnien und Herzegowina, Albanien, Nordmazedonien und Montenegro.