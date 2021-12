Mückstein schließt Beugehaft für Ungeimpfte aus

Keine Beugehaft

Dann wird es tatsächlich noch konkret - aus dem Stehsatz-Ping-Pong ein Interview: Der ZiB-Moderator fragt nach der Beugehaft. Hintergrund: Die FPÖ wetterte in einer Aussendung von Dienstag, dass die Regierung den Österreichern "verschweige", "dass sie sich klammheimlich im Verfassungsausschuss vergangene Woche die Möglichkeit der Verhängung einer Beugehaft für Menschen, welche die vorgeschriebenen Covid 19-Impfungen verweigern, verschafft hat. ÖVP und Grüne koppeln also über einen perfiden Winkelzug den Impfzwang mit Beugehaft." Mückstein: "Es wird keine Beugehaft geben für Menschen, die sich nicht impfen lassen."

Abschließend wird der grüne Gesundheitsminister noch zum Ende des Lockdowns befragt. Man hätte sich politisch auf zweimal zehn Tage Lockdown verständigt, so Mückstein. Einmal einen allgemeinen Lockdown, der bis 11. Dezember gehen wird. "Ab 12. wird der Lockdown für ungeimpfte Menschen in Österreich weitergehen." Welche Regeln in welchen Bundesländern gelten, sei Teil von laufenden Gesprächen. Diesen wollte Mückstein nicht vorgreifen, entschieden werde am Mittwoch.

Dass es nach Weihnachten keinen neuen generellen Lockdown mehr geben werde, wollte Mückstein nicht garantieren: "Ich werde in einer Pandemie gar nichts garantieren." Es gebe nun eine neue Variante und bei der seien noch viel Fragen offen. "Hier ist es wichtig die Experten zu hören." Denn Sie wissen schon: breiter Dialog und so.