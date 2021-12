Am Mittwoch fällt Öffnungsbeschluss: Die Szenarien

Die föderale Variante Der Bund definiert österreichweit eine Unterkante, und die Bundesländer können je nach ihrer Situation strengere Regeln erlassen. Die Inzidenzen würden das nahelegen. Das Infektionsgeschehen verbessert sich zwar österreichweit stark, aber der Osten liegt weit besser als der Westen, Kärnten und Oberösterreich. In der föderalen Variante könnte der Bund beispielsweise alles außer der Nachtgastronomie für 2-G-Personen öffnen.

Die bundesweite Variante Bei dieser Variante würde bundesweit entweder alles auf einen Schlag oder in Teilschritten, aber synchron, geöffnet. Also beispielsweise vorerst nur der Handel, und Gastronomie und Hotels in einem zweiten Schritt.

Das Problem: Die Landeshauptleute verfolgen – unabhängig von ihren Inzidenzen – unterschiedliche Strategien. Tirol will trotz schlechterer Zahlen sofort alles aufmachen. Wien bleibt trotz guter Zahlen vorsichtig. Der Bürgermeister wird sich am Dienstag mit seinen Experten beraten. Ergebnis: offen. Oberösterreich will aus Rücksicht auf die Lage in den Spitälern bis 17. 12. im Lockdown bleiben und danach nur „behutsame Öffnungsschritte setzen“. Niederösterreich will eine bundeseinheitliche Lösung. Vorarlberg kann sich Öffnen in zwei bundesweit synchronen Schritten – zuerst Handel, danach Gastro und Hotels – vorstellen.

Klar ist: Für Ungeimpfte wird es keine Öffnungen geben, sie bleiben auch nach dem 12. 12. unbegrenzt im Lockdown.