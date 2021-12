Intensivmediziner Hasibeder: "Höhepunkt auf Intensiv erreicht"

Rund 85 Prozent der Covid-Patienten sind laut Hasibeder nicht geimpft, 15 Prozent sind geimpft, haben aber Vorerkrankungen oder sind mit Astra Zeneca oder Johnson & Johnson geimpft, so der Präsident der Intensivmediziner.

Ausgelaugtes Personal

Zudem ist auch das medizinische Personal nach über 20 Monaten Pandemie am Ende seiner Kräfte. Viele würden die Intensivstationen bereits verlassen und sich in anderen Bereichen umsehen, so der Mediziner. Entspannung werde es laut Hasibeder erst geben, wenn nur noch zehn Prozent der Intensivplätze mit Covid-Patienten ausgelastet sind. Aktuell sind es aber 30 Prozent. Österreichweit sind 651 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt.

In Kärnten, wo es aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gibt, wurde erst am Freitag die Stufe 5, also die höchste Stufe für die Intensivstationen, ausgerufen werden. Denn über 60 der 135 Betten im Land sind belegt. "Das heißt, dass wir geplante Operationen natürlich absagen müssen", sagt Kärntens Landesgesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Sie rechnet damit, dass der Gipfel Mitte der Woche erreicht wird.

Die hohen Zahlen in Kärnten erklärt sie mit einer gewissen Lockdown-Müdigkeit in der Bevölkerung: "Es hat sich gezeigt, dass die Kärntnerinnen und Kärntner noch am meisten mobil sind in diesem Lockdown und zudem gibt es politische Strömungen die ganz bewusst konterkarieren, was an Maßnahmen vorgeschrieben wird."