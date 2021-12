Der Lockdown endet: Die Frage ist nur, wie und für wen?

Die gute Nachricht vorweg: Der Lockdown wird, so der Stand heute, Montag, mit 12. Dezember tatsächlich enden.

Nicht für alle, denn für Ungeimpfte dauert er wie angekündigt an – ohne absehbares Ende. Aber zumindest Menschen mit gültigem Impfzertifikat dürfen ab 13. Dezember wieder in Geschäften flanieren und wohl auch wieder ins Wirtshaus.

Denn nachdem Personen wie Simulationsforscher Peter Klimek oder Vizekanzler Werner Kogler am Sonntag im KURIER Öffnungsschritte in Aussicht gestellt haben, hat auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer am Sonntag bestätigt, „dass Öffnungsschritte möglich sind“. Ganz ähnlich Tourismusministerin Elisabeth Köstinger: „Der Lockdown für ungeimpfte Personen wirkt.“ Ergo sei eine Öffnung machbar.