Lungenarzt zu Lockdown-Ende: Omikron als große Unbekannte

Die Zahl der Intensivpatienten in den österreichischen Spitälern steigt - und dieser Trend wird auch noch eine Weile anhalten, erklärt Arschang Valipour, Lungenfacharzt der Klinik Floridsdorf in der "ZiB2" am Sonntag.

"Wir gehen davon aus, dass wir den Peak in ein bis zwei Wochen erreichen", sagt der Facharzt. Die hohen Infektionszahlen von Mitte November, als sich die Regierung für einen Lockdown entschieden hat, wirken nach.

Den Großteil machen weiterhin ungeimpfte Patienten aus. Es gibt aber auch Impfdurchbrüche bei Personen, deren zweite Impfung länger her ist. Jene, die bereits einen Drittstich haben und dennoch ins Spital müssen, könne man "an einer Hand abzählen", sagt Valipour. Bei diesen "sehr, sehr wenigen" handle es sich meist um ältere Personen und/oder Personen mit schweren Nebenerkrankungen.