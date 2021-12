„Ungetestet gehen wir nie mehr in den Club“

Schließlich erfüllt die Nachtgastronomie in Wien nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle. 4.300 Unternehmen mit 24.000 Beschäftigten erwirtschaften einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro – Tendenz steigend, ergab eine Studie der Wirtschaftskammer.

Servicestelle für fünf Jahre finanziert

Nun wird aus der dem Pilotprojekt eine dauerhafte Einrichtung: Die Servicestelle vorerst für fünf Jahre eingerichtet. 1,5 Millionen Euro stellen die Geschäftsgruppen Wirtschaft, Kultur und Jugend dafür zur Verfügung. Die Ausschreibung soll noch vor Weihnachten erfolgen, sagt Neos-Wirtschaftssprecher Markus Ornig, der das Projekt seit Langem fördert.

Angesiedelt wird die VCC künftig in der Wirtschaftsagentur. „Sehr gut“, findet das Reiter, „denn dort gibt es diese Schnittstellenkompetenz zwischen Kultur und Wirtschaft bereits“.

Trotz der intensiven Krisenhilfe kann das künftige Team auch an anderer Stelle auf breiter Vorarbeit des Pilotteams aufsetzen. So wurde jede Menge Informationsmaterial erstellt und eine Bedarfserhebung in der Szene durchgeführt.

Lärm-Problem

Das größte Problem: Lärm. Hier sieht Reiter auch die Clubs in der Verantwortung; vermeintlich einfache zwischenmenschliche Dinge wie mit den Anrainern zu reden, seien nicht für alle selbstverständlich. „Aber um Lösungen zu finden, muss ich wissen, was los ist und mit meiner Umgebung in einem Diskurs bleiben.“ Sofern die Anrainer Interesse daran haben.

Umgekehrt soll aber auch das „Agent of change“-Prinzip diskutiert werden. Diese in Großbritannien verankerte Regel verpflichtet Bauträger dazu, von vornherein für entsprechenden Lärmschutz zu sorgen, wenn sie in der Nähe bestehender Bars oder Clubs Wohnbauten errichten.