Vienna Club Commission wird neu ausgerichtet

KURIER: Die Neos sind nun Teil der Stadtregierung und können aktiv mitgestalten – auch was die Clubkultur betrifft. Sie haben sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Nachtwirtschaft beschäftigt, haben einen „Nachtbürgermeister“ gefordert. Was soll sich nun mit den Neos ändern?

Markus Ornig: Einiges. Wir bleiben dem Thema treu und haben im Regierungsübereinkommen die fixe Verankerung einer neu aufgestellten Vienna Club Commission als unabhängige Servicestelle beschlossen. Die wird schon sehr bald ausgeschrieben, denn Corona fordert die Wiener Clubszene sehr und da braucht es bestmöglichen und raschen Support.

Wie beurteilen Sie die Arbeit der Vienna Club Commission, die unter Rot-Grün gegründet wurde?

Ich bin mit der Arbeit des Pilotprojekts zufrieden. Es gibt bei dem Thema jetzt viel mehr Evidenz, auf die man aufbauen kann, und nicht zuletzt war das Pilotprojekt eine wichtige Anlaufstelle für die Szene, wenn es um die Bewältigung der Corona Krise geht. Das war eigentlich so nicht geplant, aber das Team hat hier sehr schnell von Forschung auf Beratung umgestellt. Deshalb haben wir am Dienstag im Kulturausschuss auch eine Verlängerung bis in den Herbst beschlossen, damit es eine reibungslose Übergabe für die Vienna Club Commission neu gibt und die Clubs und Veranstalter in dieser schwierigen Zeit weiterhin das Service in Anspruch nehmen können.

Hat es der Club Commission an Gewicht, an politischer Power gefehlt?

Ich war da am Anfang des Pilotprojekts ein wenig ungeduldig, weil die Erwartungshaltung sehr groß war. Aber es ist sehr viel passiert. Das Wichtigste war bestimmt die Clubförderung, die ja in enger Abstimmung mit dem Pilotprojekt entwickelt wurde.

Wie geht es mit der Vienna Club Commission weiter, was ist der Plan?

Wir arbeiten auf Hochtouren an der Ausschreibung für die neue Vienna Club Commission und hoffen, bis Oktober ein neues Team gefunden zu haben.

Was funktioniert nicht, was muss man ändern?

Ich denke die neue Stelle muss ein wenig ressortübergreifender agieren können. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es beim großen Thema Nachtwirtschaft um mehr geht als um Kultur. Eine Weiterentwicklung der Clubkultur hat Auswirkungen auf Wirtschaft, Tourismus und überhaupt das Miteinander im Nachtleben.

Wie wird die Vienna Club Commission in den kommenden Jahren ausgerichtet sein?

Daran arbeitet eine großartige Arbeitsgruppe gerade auf Hochtouren. Ein unabhängiges Erfolgsmodell, an dem man sich orientieren könnte, wäre zum Beispiel die Vienna Film Commission. Die machen einen super Job. Da möchte ich mit der Club Commission auch hinkommen, aber das entscheide ich nicht alleine.

Jetzt sind Clubs seit über einem Jahr geschlossen. Wie beurteilen Sie die Situation?

Extrem frustrierend. Es fehlt noch immer an Perspektiven, und alle versuchen mit den bestehenden Förderungen über die Runden zu kommen. Ich hoffe, der neue Gesundheitsminister zeigt dazu mehr Mut. Bei einem Pilotprojekt in Liverpool war ja eine Clubnacht ohne Maske und Mindestabstand schon möglich. Wir brauchen auch in Österreich solche Pilotprojekte, um aus den Erkenntnissen evidenzbasierte Lösungen zu erarbeiten, um sicher aufsperren zu können.