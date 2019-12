"Vienna Club Commission": Ein Schalldämpfer für den Club-Streit

Warum beschäftigt sich mica mit der Koordinierung dieses Prozesses?

Die Vienna Club Commission soll eine neutrale Servicestelle, ein Netzwerknotenpunkt sein und darin haben wir jahrelange Erfahrung. Wir sind mit dieser Arbeit vertraut, haben es in der Musikszene ja auch bisher schon mit vielen unterschiedlichen Playern und Interessen zu tun.

Wer soll dabei sein, wo werden die Grenzen gezogen?

In der ersten Phase wollen wir das Thema breit anlegen. Eingeladen und angesprochen sind grundsätzlich alle, die zum kulturellen Angebot der Nacht beitragen oder davon in irgendeiner Weise betroffen sind. Dazu zählen Clubbesitzer und Anrainer, Magistrate und alle Stellen der Stadt Wien, die bereits jetzt in die Abwicklung von Events involviert sind.

Was soll die Club Commission nicht sein?

Der Gang zu den Behörden für Genehmigungen wird nicht wegfallen. Es ist aktuell auch gerade ein neues Veranstaltungsgesetz in Begutachtung, man wird sehen, welche der oftmals von Veranstaltern beklagten Probleme damit gelöst werden. Die Club Commission soll keine Behörde ersetzen und auch keine zusätzliche sein. Sondern eine Drehscheibe, die mit Behörden im engen Austausch ist, Empfehlungen abgibt, die Clubkultur-Interessen vertritt und deren Wünsche und Anregungen gebündelt an die zuständige Stelle übermittelt. Es gilt einfach, den bestehenden Zustand zu verbessern.

Wie soll die Vienna Club Commisson aufgestellt sein?

Wie die Club Commission organisiert und aufgestellt sein soll, darüber werden wir uns zum Schluss Gedanken machen. Wenn man weiß, wie die Aufgaben von so einer Servicestelle aussehen, kann man sich auch über die Form und Struktur Gedanken machen. Ob das schlussendlich ein Verein, eine GmbH oder ganz anders aufgestellt sein wird, ist in der Anfangsphase des Prozesses noch unwichtig.

Wie soll sich die Servicestelle finanzieren?

Zurzeit zeigt die MA 7 Interesse daran. Die Kulturabteilung hat zuletzt auch einen Schwerpunkt auf die Förderung von Clubkultur gesetzt. Die Finanzierungsstruktur sollte im Optimalfall das widerspiegeln, was serviciert wird. Ich kann mir eine Mischfinanzierung sehr gut vorstellen. Eine Kombination aus Mitgliedsbeiträgen, Fördergeldern von verschiedenen Stellen der Stadt Wien und auch Projektfinanzierung von der Europäischen Union.

Welche Schritte könnte man in Zukunft setzen?

Was zum Beispiel in Sachen Lärmbelästigung helfen kann, ist ein Lärmschutzfonds. Den hat die Stadt Berlin unlängst ins Leben gerufen. Dort können Clubs Fördergelder für schalldämpfende Maßnahmen beantragen. Das wäre auch für Wien eine Möglichkeit, um in Sachen Lärmschutz etwas zu unternehmen. Dann gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Mediation, der Ursachenforschung: Was steckt hinter einer Anzeige? Was ist das Problem eines Anrainers? Was kann der Club selber verbessern? Es geht um eine sachliche Herangehensweise, um die objektive Prüfung von Vorwürfen, darum, die berechtigten Interessen von Anrainern und Clubs zusammenzubringen. Darüber hinaus gibt es viele Themenbereiche, in denen eine Club Commission proaktive Informationsarbeit leisten kann, so wie das auch mica macht.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Wir hätten gerne nach einem halben Jahre Klarheit darüber, mit welchen Aufgaben und Angeboten sich die Club Commission in das Gefüge in Wien einbringt. Am Anfang steht eine Bedarfserhebung, die wir mit einem Forschungsinstitut durchführen werden. Parallel soll es einerseits mit gewissen Stakeholdern Einzelgespräche geben, darüber hinaus auch Round Tables, sowie für die Öffentlichkeit zugängliche Diskussionsrunden, bei der jeder seine Meinung kundtun kann. Ich denke es wird möglich sein, gleich von Anfang an bereits konkrete Services anzubieten.

Wie groß ist die Gefahr des Scheiterns?

Die Gefahr des Scheiterns gibt es immer. Das kann man nicht ausschließen. Trotz einiger Unstimmigkeiten unter den Stakeholdern bin ich positiv gestimmt. Ein Knackpunkt bei diesem Projekt ist sicherlich, eine gute Kommunikation zwischen all den Beteiligten zu etablieren. Diese sollte keineswegs einseitig erfolgen, sondern wechselseitig und auf Augenhöhe.