Clubkultur Wien: SPÖ und Grüne ebnen Weg zu einer "Vienna Club Commission"

Der Weg ist ein langer, ein steiniger, einer voller Missverständnisse, Eitelkeiten, Befindlichkeiten und Diskussionen. Doch nun scheint ein erstes Ziel vor Augen. Es wird zwar keinen Nachtbürgermeister geben, wie er seit Jahren u. a. von Markus Ornig und den Wiener Neos intensiv gefordert, aber von der Wiener Stadtregierung stets abgelehnt wird, sondern eine weitere Evaluierung. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt für die Wiener Clubkultur.

Dafür wurde ein Förderantrag von mica (music austria) eingereicht, der im kommenden Kulturausschuss (am 3. Dezember) auf Initiative von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Martin Margulies ( Grüne) vom Wiener Kulturausschuss beschlossen werden soll – und werden wird. Und zwar mit den Stimmen von SPÖ und den Grünen. Auch die Neos werden dem Antrag wohl zustimmen, sagt Markus Ornig gegenüber dem KURIER. "Ich freue mich, dass nach intensivem Druck von Neos endlich etwas passiert. Die Frage ist nur: Was will die Stadt? Es braucht ein klares Bekenntnis zur Nachtwirtschaft und zu einem Nachtbürgermeister. Aktuell sehe ich mit dieser Initiative aber noch keinen Fortschritt, sondern bloß eine Arbeitsbeschaffung.“