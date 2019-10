Konfliktzone Wiener Clubkultur

Aus einer Hand

Um der Branche unter die Arme zu greifen, könnte man sich bei Konzepten anderer Großstädte bedienen. Einige davon werden in der Studie auch angeführt. Weltweit sind in über 40 Städten bereits Club Kommissionen, Nachtbürgermeister oder andere Stellen tätig, die sich um die Belange der Nacht kümmern. Insbesondere jene Anlaufstellen in Berlin und Amsterdam werden in der Studie genauer unter die Lupe genommen. Dort kommt Beratungen aus einer Hand, Lösungen werden mit Politik und Verwaltung erarbeitet.

„Heute gibt es dort weniger Lärmbeschwerden, Freiräume sind einfacher nutzbar, Standorte wurden gesichert“, heißt es dazu im Forschungsbericht. Von den Neos Wien wird daher seit Jahren auch explizit und intensiv ein unabhängiger Nachtbürgermeister als Interessensvertretung gefordert. Denn im erweiterten Feld von Clubs und Veranstaltungsbetrieben gibt es zahlreiche Problemzonen, die man professionell und in einem größeren Kontext behandeln sollte: Lärm, Schallschutz, Leerstand, Stadtentwicklung, öffentlicher Verkehr und Tourismus. Der Forschungsbericht hat Feedback zusammengetragen: „Viele Veranstalter und Clubbetreiber fühlen sich nicht gut beraten, nicht gut informiert. In Wien gibt es viele Stellen, die etwas Ähnliches machen“, sagt Autor Stefan Niederwieser dem KURIER.

„Wir sagen zwar nicht, dass es so eine Stelle braucht. Aber sollte es einen politischen Willen geben, wäre es ratsam, einen Verein zu etablieren, bei dem das Wissen zusammenläuft“, so Niederwieser.