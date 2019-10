Volkstheater Wien in "prekärer finanzieller Lage"

Das Wiener Volkstheater befindet sich laut einer Prüfung des Stadtrechnungshofes in einer "prekären finanziellen Lage". Es wären "tiefergehende Maßnahmen erforderlich, um die Finanzlage nachhaltig zu sanieren", hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

Geprüft wurden die Geschäftsjahre 2015/16 bis 2017/18. Der Stadtrechnungshof bemängelte die "hohe Anzahl an verrechneten Überstunden im Bereich der Technik sowie die Vielzahl an Zulagen, Prämien und Überzahlungen" und sprach Empfehlungen aus, das Zulagensystems zu evaluieren und "Maßnahmen anzuregen, um die Personalaufwendungen zu senken". Das Volkstheater soll ein Sanierungskonzept vorlegen. Im Gegenzug sei die Stadt Wien gefordert, die Valorisierungen der Gehälter und Löhne durch entsprechende Subvention zu berücksichtigen. "Sollte eine solche Vorgangsweise nicht dem Willen der Stadt Wien entsprechen, wären von der Magistratsabteilung 7 Überlegungen anzustellen, ob eine weitere Subventionierung ohne entsprechende Valorisierung der Volkstheater Gesellschaft m.b.H. langfristig sinnvoll ist, da es dann in kurzer Zeit wieder zu einer finanziell nicht zu bewältigenden Situation kommen würde."