Magische Volkstheater-Designierung: „Aus dem Hut gezaubert“

Am 7. Juni um 9 Uhr stellte Veronica Kaup-Hasler, die Wiener Kulturstadträtin, in einer Pressekonferenz Kay Voges, derzeit in Dortmund tätig, als Volkstheaterdirektor ab dem Herbst 2020 vor. Manche waren verdutzt, einige fühlten sich betrogen. Und zwar jene, die sich für das Haus beworben und versichert hatten, mit dem Budget ihr Auslangen zu finden.

Für sie schien da etwas nicht korrekt abgelaufen zu sein. Sich zu Wort zu melden, trauten sich die Verschmähten aber nicht. Denn der Großteil von ihnen arbeitet in Wien. Und weil sie von Förderzusagen oder Engagements abhängig sind, wollen sie es sich nicht verscherzen.

Paulus Manker aber äußerte sich schließlich doch. Er übermittelte der APA ein Statement, in dem er die Suche nach einer neuen Leitung – sie begann im Jänner mit der Ausschreibung – zusammenfasst und mit dem Satz endet: „Wenn das alles stimmt, dann ist dieser Vorgang ein absoluter Skandal.“