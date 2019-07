Techno Café bringt Petition für Nachtbürgermeister ein

Seit zirka einem Jahr setzt sich Markus Ornig von den Neos an vorderster Front für die Einführung eines Nachtbürgermeisters in Wien ein. So einen Vermittler zwischen Clubs, Kultur, Anrainern und Politik gibt es bereits in Amsterdam oder London. Jetzt bekommt Ornig wieder Schützenhilfe aus der Branche. Die Veranstalterin der Afterwork-Party Techno Café, Sandra Kendl, hat eine Petition eingebracht. Dadurch soll nun wieder Wasser auf die Mühlen der Debatte kommen: „Wir müssen das immer wieder ansprechen und mit verschiedenen Mitteln versuchen, endlich einen Nachtbürgermeister zu bekommen“, sagt sie.