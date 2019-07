Wirte gegen das Rauchverbot: "Wir können die Wahl beeinflussen"

Natürlich habe man in der Branche auch Angst vor finanziellen Einbußen. Alleine der Umbau, der eine Nichtraucherzone in seinen Lokalen möglich machte, kostete dem Wirt an die 40.000 Euro. „Da geht es weniger um die Türen, sondern in weiterer Folge auch darum, dass die Lüftungsanlagen aus Energiegründen wieder rückgebaut werden müssten. Was das kostet, kann ich noch gar nicht beziffern.“

"Rauchen ist schädlich, Arbeitslosigkeit auch"

Von dem Rauchverbot seien zudem andere Branchen indirekt betroffen, weil die Gastronomen weniger Geld ausgeben könnten. Es wären auch Fleischer, Tischler, oder Bäcker und viele andere Betriebe „Opfer“ des absoluten Rauchverbots. Nachsatz: „Ja, das Rauchen ist schädlich, das stimmt. Aber auch Arbeitslosigkeit ist schädlich. Die Leute die in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden, wie zum Beispiel Mitarbeiter von Shisha Bars, was machen die mit ihrem Leben? Viele werden depressiv und so weiter. Was kostet das dem Staat“, fragt Pollischansky im KURIER-Interview.