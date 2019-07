Nur Höchstgericht kann Ende der Shisha-Bars noch abwenden

„Mit so einer Harakiri-Aktion der Politik hätten wir echt nicht gerechnet“, sagt der Branchensprecher. „Jetzt sind wir wirklich das einzige EU-Land, in dem Shisha-Bars verboten werden. Sogar im größten Nichtraucherschutzland der Welt, in den USA, sind Wasserpfeifen erlaubt.“

Das im Nationalrat von SPÖ, ÖVP, Liste Jetzt und Neos beschlossene Rauchverbot bedeute, dass man in Kürze gezwungen sei, das gesamte Personal zu kündigen, sagt Baran, der selbst 15 Angestellte beschäftigt. Es gelte den dreimonatigen Kündigungsschutz einzuhalten.

Verfassungsklage wird reaktiviert

Die letzten Hoffnungen der Branche ruhen nun auf einer Verfassungsklage. Diese war bereits eingebracht worden, nachdem sich SPÖ und ÖVP erstmals auf ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie geeinigt hatten. Als ÖVP und FPÖ das Gesetz wieder zurücknahmen, wurde sie aber stillgelegt. Nun wird sie reaktiviert.