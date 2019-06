Rauchverbot: Den Shisha-Bars geht die Luft aus

„Zumindest gibt es ein gewisses Gesundheitsrisiko“, sagt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien. Die Luft sei "ähnlich verunreinigt" wie in Räumen, in denen Zigaretten geraucht werden. „Lungengängiger Feinstaub PM2,5 ist in Shisha-Bars in einem ähnlichen Verhältnis vorhanden wie in Raucherlokalen.“ Zudem finde man eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration vor.

Aber auch das aktive Wasserpfeifenrauchen sei „nicht harmlos“, betont Hutter. In Abhängigkeit vom Konsum sei das Einatmen des aromatisierten Rauchkonvoluts „definitiv gesundheitsschädlich“.

Enthalte es mit Nikotin und Krebserregern wie „polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, tabakspezifischen Nitrosaminen und Benzol“ sowie Kohlenmonoxid doch ähnliche Substanzen wie Zigaretten - wenn auch in anderer Zusammensetzung.