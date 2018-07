Braucht Wien einen Nachtbürgermeister? Mit Politikern auf Beisltour

Ornigs beharrliches Nachfragen hat nun erste Früchte getragen: Die geforderte Studie zum Thema Nachtwirtschaft wurde kürzlich im Wiener Gemeinderat mit den Stimmen von SPÖ, Grüne und ÖVP beschlossen. Für die Szene sei das ein erster Erfolg, denn damit könne endlich herausgefunden werden, „welche Weichen gestellt gehören, damit dieser nicht zu unterschätzende Wirtschaftsfaktor gestärkt werden kann“, betont Ornig im KURIER-Interview. Dabei sollte die Stadtregierung auch über die Installation eines Verantwortlichen in diesem Bereich nachdenken. Um sich diesen wohl nicht einfachen, weil von diversen Interessen geprägten Themenbereichen widmen zu können, haben Städte wie Amsterdam. London und Zürich eine Anlaufstelle geschaffen, die sich um das Nachtleben kümmert. Diese wird meistens mit einem Augenzwinkern als Nachtbürgermeister bezeichnet. Der Aufgabenbereich ist vielfältig und klar geregelt: Der Nachtbürgermeister nimmt die Vermittlerrolle zwischen Partyszene, Anrainern, Behörden und Politik ein. Dabei steht der Interessenausgleich aller Beteiligten durch Gespräche und individuelle Lösungen bei Themen wie Lärmbelästigung, Sicherheit und Durchführung einer Veranstaltung im Vordergrund.

Wäre so ein Nachtbürgermeister, wie er etwa in Amsterdam seit 2012 im Einsatz ist, auch in Wien sinnvoll? Der KURIER hat sich fünf Nächte lang ins Wiener Nachtleben gestürzt – in Begleitung von Politikern. Im Rahmen einer Beisltour wurden Vertreter aller Parteien, die im Landtag sitzen, aufgefordert in ihrem Lieblingslokal ihre Gedanken zum Thema Nachtbürgermeister zu teilen. Ideen gab es dabei ebenso viele, wie Spritzer und Krügerl.