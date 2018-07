Die Neos sammeln schon Unterschriften

Dieser leidenschaftliche Einsatz verwundert nicht: Denn die pinke Partei war die erste, die das Thema auf den Tisch brachte. Markus Ornig ist selbst seit Jahren in der Event-Branche tätig. „Dieser Bereich wird in Wien meiner Meinung nach noch sehr stiefmütterlich behandelt. Es ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und wir wollen schließlich Arbeitsplätze schaffen.“ Der mögliche Kandidat soll laut Ornig politisch völlig unabhängig sein. „Wir orientieren uns da am Amsterdamer Modell, wo Szenevertreter die Person wählen und der Job auch teilweise von der Wirtschaft finanziert wird.“

Im Rahmen ihrer Kampagne „I love Nachtbürgermeister“ haben die Neos kommenden Dienstag ein „Nachtgespräch“ im Elektro Gönner in der Mariahilfer Straße organisiert. Dazu wurde Alexander Bücheli, der derzeitige Vorstand des Vereins Nachtstadtrat Zürich eingeladen, um mit Branchenvertretern, Anrainern und Behörden über seine Erfahrungen und Konzepte für Wien zu sprechen.