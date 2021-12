Wiederkehrs erste Wiederwahl

Überraschungserfolg

Aber natürlich auch, weil er entgegen vieler Unkenrufe bezüglich seiner mangelnden Bekanntheit im Wahlkampf im vergangenen Jahr eine gute Figur machte, den Neos ein Plus von 1,3 Prozent verschaffte und sie in ihre erste Regierungsbeteiligung in der Bundeshauptstadt führte.

Seit damals fungiert Wiederkehr als Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz. Und auch, wenn man die Kräfteverhältnisse nach der Wahl (41,6 Prozent holte die SPÖ, 7,5 Prozent die Neos) sowohl im Koalitionspakt als auch in der täglichen Arbeit der selbst ernannten „Fortschrittskoalition“ deutlich spürt, scheint Wiederkehr in den pinken Reihen unumstritten.

Gute Laune

Hört man sich unter Neos-Funktionärinnen und -Funktionären um, sind alle ausschließlich voll des Lobes. Von den Bezirken bis ins Rathaus sei die Stimmung ausgesprochen gut. Der Parteichef mache einen guten Job, das Koalitionsprogramm werde Schritt für Schritt abgearbeitet, auch die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner SPÖ laufe friktionsfrei. Kurzum: „Es geht sehr gut voran“, sagt eine Partei-Auskennerin.

Und so ist am Samstag auch bei der Wahl des Landesteams (entspricht dem Landesparteivorstand, Anm.) sowie des Erweiterten Landesteams (dem strategischen Gremium der Landespartei) mit keiner Revolution zu rechnen.

Als Wiederkehrs Stellvertreter kandidiert erneut Markus Ornig, trotz zweier Gegenkandidaten wäre alles andere als eine Wiederwahl des Wirtschaftssprechers im Gemeinderat eine Überraschung, deckt doch vor allem er die wirtschaftsliberale Flanke der Partei ab.